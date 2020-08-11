Son dakika... Sazlık yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Sazlık yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

11.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:28

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dalyan mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

Bunun üzerine bölgeye, 4 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan alevler kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 50 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangını, 7 ila 10 yaş arası 3 çocuğun oyun oynarken çıkarttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Sazlık yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Güncel
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 3 ölü, 2 kayıp
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 3 ölü, 2 kayıp
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Milli Rusya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika... Sazlık yangını kontrol altına alındı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 19:40:57. #1.15#
title