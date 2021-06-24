Son Dakika | Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son Dakika | Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika | Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ıncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 22 Haziran 2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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Son Dakika | Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
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