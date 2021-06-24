Son Dakika | Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika gündem haberine göre Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.