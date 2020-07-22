Son Dakika: Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi
Gelen son dakika haberine göre Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
22.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:52
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1342. çekilişinde kazandıran numaralar 13, 19, 20, 23, 28 ve 39 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 987 bin 589 lira 41 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 473 bin 832 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.
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Kaynak: AA