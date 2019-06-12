Son dakika Sayısal Loto sonuçları: İşte 12 Haziran akşamı kazandıran sayıları

12 Haziran Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş sona erdi. Geçen hafta 6 bilen yine çıkmamış, Sayısal Loto 2. kez devretmişti. Büyük ikramiyenin 4 milyona ulaşması bekleniyordu. Bu ise katılımın artmasına ve sonuçların daha merakla beklenmesine neden oldu. 1-49 sayıları arasında seçilen altı sayıyı tahmin etme oyunu olan Sayısal Loto, bu akşam 1126. kez düzenlendi. Sayısal Loto çekilişi,Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişi de olması nedeniyle 21.45''te yapılıyor. Haftanın kazandıran numaraları belli olduktan sonra Sayısal Loto sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. mpi.gov.tr adresinden açıklanan Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Sayısal Loto Sonuçları 12 Haziran 2019



GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 7, 10, 13, 17, 45, 46

Sayısal Loto oyununun 1225''inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189''ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55''er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 586 bin 966 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 429 bin 717 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 447 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto''da katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur.

Çekilişte özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenir. Çekilişler, MPİ tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sayısal Loto''da devir sınırı yoktur. Yani oyunda altı bilen çıkana kadar büyük ikramiye, bir sonraki çekilişe devreder.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto''da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.