Son dakika haberleri... Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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Son dakika haberleri... Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

02.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:50
Son dakika haberleri... Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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