Son dakika... Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve...
Son dakika haberine göre Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.
11.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:52
Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek."
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Kaynak: AA