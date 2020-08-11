Son dakika... Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve... Son dakika haberine göre Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek." Kaynak: AA