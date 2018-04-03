Savunma Sanayi Müsteşarı Demir: S-400'lerin Teslimat Tarihi Temmuz 2019'a Çekildi
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, S-400'lerin teslimat tarihinin Temmuz 2019'a çekildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.
S-400'LERİN TESLİMAT TARİHİ BELLİ OLDU
Toplantıda iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ifade eden Demir, " S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık." ifadelerini kullandı.