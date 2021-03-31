Savaşın izini bombardımanda yanan yüzünde taşıyan küçük Latife aynaya mutlu bakmak istiyor

Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında yaralanan ve 10 yıldır süren savaşın acı izlerini bombardımanda yanan yüzünde taşıyan 6 yaşındaki Latife El Alyan, tedavi olmak istiyor.

Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında yaralanan ve 10 yıldır süren savaşın acı izlerini bombardımanda yanan yüzünde taşıyan 6 yaşındaki Latife El Alyan, tedavi olmak istiyor.

Suriye'de 2011'den itibaren süren iç savaş nedeniyle yaşadıkları evlerini terk etmek zorunda kalan, yakınlarını düzenlenen saldırılarda yitiren binlerce insan gibi büyük üzüntü yaşayan minik Latife, yüzünün tekrar güleceği günlerin hayalini kuruyor.

İdlib'de 2019'daki bombardımanda yaralanarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan Latife, Şanlıurfa'da doku nakliyle geçirdiği yüz ameliyatının ardından yarım kalan tedavisinin devam etmesi için destek bekliyor.

Yakınlarının ve hayırseverlerin yardımlarıyla yaşadıkları Bursa'da ameliyatın ardından kullanması gereken kremleri alamayan, gerekli kontrollerini yaptıramayan minik kızın annesi, yaşadıkları dramın son bulması için dua ediyor.

Eşyasız bir evde 3 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren 31 yaşındaki Hala Alabdullah, AA muhabirine, İdlib'deki saldırı sonrasında büyük korku yaşadıklarını, kızının bombardımanda ölümden dönmesine karşın ağır yaralandığını söyledi.

Kızının tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini anlatan Alabdullah, "Eşim, kızımın yüzünü gördükten sonra bağırdı çağırdı, psikolojisi bozuldu. Komşular hemen ambulans çağırdı. Sonrasında 2019'da Şanlıurfa'ya geldik. Kızım burada ameliyat oldu. " dedi.

"Kızımın yüz estetiğiyle sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruz"

Alabdullah, Latife'nin tedavisini maddi imkansızlıklar nedeniyle devam ettiremedikleri, yüzünde derin izler kaldığını aktararak "Kızımın yüzünün tedavisi için paramız yok. Bir ilacı var ama maalesef ev kirası ve diğer ihtiyaçlarımız nedeniyle alamıyoruz. Kızımın yüz estetiğiyle sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Maddi ve manevi olarak çok zor durumda olduklarını anlatan Alabdullah, "Eşim rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyor. Hayırseverlerin desteğiyle geçiniyoruz. Onlar bize yardım ediyorlar. Evimizin kirasını ödüyorlar. Kaloriferlerimiz bile yanmıyor, çocuklar hep hasta oluyorlar. Genelde yatakta bırakıyorum, dışarı çıkmıyorlar. Üzerlerine battaniye örtüyorum." diye konuştu.

Acılı anne, çevredekilerin gıda yardımıyla hayatları sürdürdüklerini, 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukların hiçbir ihtiyacını karşılayamadıklarını kaydetti.

Latife El Alyan ise tedavi olmak ve yüzündeki beyaz tenin geri gelmesini istediğini belirterek okula gitmenin, aynaya mutlu bakmanın hayalini kurduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır