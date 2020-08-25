Son dakika! Savaş mağduru Suriyeli gençlere evlilik desteği
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Son dakika! Savaş mağduru Suriyeli gençlere evlilik desteği

Bir son dakika haberine göre İnsani Yardım Vakfı (İHH) kamplarda bulunan savaş mağduru Suriyeli gençlerin evlenmeleri için düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulunuyor.

Son dakika! Savaş mağduru Suriyeli gençlere evlilik desteği
25.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:53

İnsani Yardım Vakfı (İHH) kamplarda bulunan savaş mağduru Suriyeli gençlerin evlenmeleri için düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısında bulunan Azez ve kırsalında savaş mağduru Suriyeli gençler arasında evlenecek olanları belirliyor. Bu kapsamda 70 Suriyeli gence düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulunuldu.

Yapılan yardımdan faydalanan Halepli Muhammed İsmail, "Halep'ten çıktıktan sonra kuzeyinde bulunan kamplara yerleştik. Burada evliliğe karar verdim. Yapacağımız evlilik için bize destekte bulunan İHH İnsani Yardım Vakfına teşekkür ederiz" dedi.

Aynı kaderi paylaşan arkadaşı Humuslu Beşşar Haik ise "Ben Humusluyum ancak savaş sebebi ile şehrimizden çıkıp Azez' e geldik. Burada evleneceğiz. Bu hususta bizi yalnız bırakmayan İHH İnsani Yardım Vakfına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hazırlanan evlilik paketinde yatak, mutfak seti, gıda kolisi, temizlik paketi, battaniye ve ücretsiz elbise kartına yer veren İHH İnsani Yardım Vakfı gençlerin yüzünü güldürdü. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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