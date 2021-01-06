Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
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Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor

06.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:44
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre KİLİS'teki Mutlu Adımlar Derneği, savaş uçaklarının bombardımanında bacaklarını ve kollarını kaybeden Suriyelilere, protez takarak yeniden yürümelerini sağlıyor.

KİLİS'teki Mutlu Adımlar Derneği, savaş uçaklarının bombardımanında bacaklarını ve kollarını kaybeden Suriyelilere, protez takarak yeniden yürümelerini sağlıyor.

Kilis'te Suriye uyruklu doktorlar tarafından 2013'te kurulan Mutlu Adımlar Derneği alınan özel izinle, sınırın diğer tarafında bulunan savaş mağduru insanları tedavi ediyor. Eşi ile birlikte Suriye'ye giden Doktor Gazel Hilal orada bulunan insanlara protez takarak hayata tutunmalarını sağlıyor.Son 7 yılda toplam 2 bin 593 Suriyeliye protez taktıklarını ifade eden Doktor Gazel Hilal, "Protez kaktığımız insanlar yeniden yürümenin sevincini yaşıyor. Bugüne kadar 2 bin 593 kişi bu mutluluğu yaşadı. Biz dernek olarak, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan insanlara yardımseverlerden aldığımız desteklerle hizmet veriyoruz. Engelli ve özel ihtiyaçları olan kişilere destek olarak tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.


Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor
Son dakika... Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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