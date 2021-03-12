Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi
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Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi

12.03.2021 19:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:56

Son dakika haber: Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi Bursa'da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi.

Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi.

Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi
Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi
Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi
Son Dakika | Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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