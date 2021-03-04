Son dakika: SAÜ'den salgın sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarına vefa konseri
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Son dakika: SAÜ'den salgın sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarına vefa konseri

04.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:52
Son dakika: SAÜ'den salgın sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarına vefa konseri

Son dakika haberlerine göre Sakarya Üniversitesi (SAÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için vefa konseri düzenleyecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için vefa konseri düzenleyecek.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının istek parçalarının SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından seslendirileceği etkinlik SAÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından canlı olarak yayınlanacak.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 5 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek program üniversitenin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından izlenebilecek. Salgın nedeniyle salona seyirci alınmayacak.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, konuya ilişkin açıklamasında, salgın döneminde sağlık çalışanlarının fedakarca ve özverili şekilde mücadele ettiklerini belirterek, böyle bir konser ile onlara duydukları vefayı göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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