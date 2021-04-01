Son dakika... Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
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Son dakika... Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Son dakika... Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Son dakika haber... İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki defans oyuncusunun milli takım kampında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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