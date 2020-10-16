Son dakika! Sarkozy'e Libya soruşturmasında Mali Savcılıktan "suç örgütü kurma" suçlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Sarkozy'e Libya soruşturmasında Mali Savcılıktan "suç örgütü kurma" suçlaması

16.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:16
Son dakika! Sarkozy'e Libya soruşturmasında Mali Savcılıktan

Son dakika haberi: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki "2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı" iddiasıyla açılan soruşturmada, "suç örgütü kurmak"la da suçlanacak.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki "2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı" iddiasıyla açılan soruşturmada, "suç örgütü kurmak"la da suçlanacak.

Fransa Ulusal Mali Savcılığından yapılan açıklamada, yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy'e suç örgütü oluşturma suçlaması da yöneltileceği belirtildi.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, 10 gün önce yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Sergey Lavrov Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Sadri Alışık Yavuz Bingöl
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Türk İzmir Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sarkozy'e Libya soruşturmasında Mali Savcılıktan "suç örgütü kurma" suçlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 14:39:33. #1.15#
title