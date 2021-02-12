Son dakika... Şarkışla Kaymakamı Aktan, ilçe hastanesinde incelemelerde bulundu

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Şarkışla Devlet Hastanesi Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şarkışla Devlet Hastanesini ziyaret eden Aktan, yapılan çalışmalar hakkında hastane başhekim vekili Mehmet İlker Özel ile hastane müdürü Özcan Uzundal'dan bilgi aldı.

Vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin aksamaması için Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Aktan, "Devlet tarafından vatandaşlara sunulan en önemli kamu hizmetinin başında sağlık hizmetleri geliyor." dedi.

Sağlık hizmetlerin etkin ve yaygın bir biçimde kullanılması için çalıştıklarını aktaran Aktan, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri, Valimiz Salih Ayhan'ın da çok önemsediği bir husus. İlçemizin sağlık altyapısını daha da güçlendirmek için önemli çalışmalar yaptık. Vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet sunulması için çalışıyoruz. Tek gayemiz hemşerilerimizin yüzünün gülmesi. Salgının yayılımını azaltmak için de her tedbiri düşünmek durumundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş