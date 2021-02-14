Son dakika: Şarkışla Kaymakamı Aktan, denetim yapan ekipleri ziyaret etti

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

İlçedeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Aktan, denetimler hakkında bilgi aldı.

İlçede huzur ve güvenliği sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin her zorlu şartta görevi başında bulunan güvenlik güçlerine, hayırlı görevler temennisinde bulunan Aktan, ilçede koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Aktan, kararlara riayet ederek toplum sağlığının korunmasına yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kazancık Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Aktan'a, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Tugay Keten ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş