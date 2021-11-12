Son dakika! Sarıyer'deki çocuk istismarı davasında sanığa 33 yıl hapis cezası verildi - Haberler
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Son dakika! Sarıyer'deki çocuk istismarı davasında sanığa 33 yıl hapis cezası verildi

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Sarıyer'deki çocuk istismarı davasında sanığa 33 yıl hapis cezası verildi

Gelen son dakika haberine göre Sarıyer'de 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan F.Ö, "çocuğun cinsel istismarı" ve "basit yaralama" suçlarından 33 yıl hapisle cezalandırıldı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan F.Ö, "çocuğun cinsel istismarı" ve "basit yaralama" suçlarından 33 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık F. Ö, "Ben konuşmayı fazla beceremiyorum. Tuzağa düşürüldüm. Bana yapılan ağır suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da sadece beyanlar doğrultusunda müvekkilinin cezalandırılmasının istendiğini savunarak, sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F. Ö'nün 4 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığa, "basit yaralama" suçundan da 18 bin lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bulunan bir Kur'an kursunda kadrosuz çalışan F. Ö'nün yaşları 11 ile 13 arasında değişen 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Çocuklardan birisinin annesinin şikayeti sonrası tutuklanan F. Ö. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten yaralama" suçlarından 188,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

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