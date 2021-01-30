Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
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Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

30.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:23
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kazada 2 otomobil hurdaya döndü.

Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kazada 2 otomobil hurdaya döndü. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İstinye'de bir otomobil sürücüsü, önündeki otomobile arkadan çarparak savruldu. Bir başka otomobil de duramayıp kaza yapan otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken araç içindeki kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis inceleme başlattı.  


Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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