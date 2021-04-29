Son dakika: Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan