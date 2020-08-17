Son dakika! Sarıgöl'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 78 gram uyuşturucu ele geçirildi.
17.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:34
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 78 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde B.K.'nın (25) uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.
Şüphelinin üzerinde hassas terazi ile 78 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA