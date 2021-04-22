Son dakika: Sarıgöl'de jandarmadan kaçarken yola uyuşturucu atan kişi yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmadan kaçarken yanındaki uyuşturucuyu yola atan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmadan kaçarken yanındaki uyuşturucuyu yola atan şüpheli gözaltına alındı.
Bağlıca Mahallesinde devriye görevi icra eden jandarma ekibi, jandarma aracını görünce kaçan E.K'yi (32) kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüphelinin, kovalamaca sırasında yola attığı poşette 219 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan