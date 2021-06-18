Son Dakika | Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı
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Son Dakika | Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı

Son Dakika | Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Saray İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, kullandığı otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

Van'ın Saray İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, kullandığı otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Saray ilçesi Zincirkiran Mahallesi yolunda meydana geldi. Saray Müftüsü Abdulvahit Kamali yönetimindeki 34 YA 4527 plakalı Sedan marka araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan Müftü Kamali tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - VAN

Son Dakika | Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı
Son Dakika | Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı
Son Dakika | Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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