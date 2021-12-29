Son dakika! Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika! Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesinde meydana gelen olayda Muhammet S. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Muhammet S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika! Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika! Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika! Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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