Son Dakika | Şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
Son dakika güncel haberi... Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
04.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:40
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Asım Tatlı'nın (69) kullandığı 24 EK 880 plakalı otomobil, Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyü çıkışında, şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gülkız (52) ve Zehni Başgöze (66), Müzeyyen Tatlı (70) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürcü Zehni Başgöze'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA