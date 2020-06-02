Son Dakika: Şar: 'Provokasyonlara rağmen pozitif büyümeyle kapatacağız'
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Son Dakika: Şar: 'Provokasyonlara rağmen pozitif büyümeyle kapatacağız'

Son dakika haberleri... ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Küresel ekonominin Korona virüs (COVİD-19) salgınına hazırlıksız yakalandığını açıkladı.

Son Dakika: Şar: 'Provokasyonlara rağmen pozitif büyümeyle kapatacağız'
02.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:34

ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Küresel ekonominin Korona virüs (COVİD-19) salgınına hazırlıksız yakalandığını açıkladı. Şar,' Ülkemiz üzerinde oynanan provokasyonlara rağmen, başta takdire şayan Sayın Cumhurbaşkanımızın güven ve özverili çalışmaları ile Allah nasip ederse 2020'yi pozitif büyümeyle kapacağız' dedi.

ABD ve AB ile karşılaştırınca korona virüse karşı alınan ekonomik ve sosyal önlemlerin Türkiye ekonomisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Eren Şar, 'Pek çok ülke parası olmayanları ölüme terk ederken, Türkiye'nin hiçbir vatandaşını tedavisiz bırakmadı. Sağlık sektörü ve finansal sistemi güçlü olan Türkiye'nin bu süreçten daha güçlü çıkacak nadir ülkelerden birisi olacağının inancımız tamdır. Ülkemiz üzerinde oynanan provokasyonlara rağmen, başta takdire şayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güven ve özverili çalışmaları ile Allah nasip ederse 2020'yi pozitif büyümeyle kapacağız. Türkiye'nin artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçtiğini, maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz. Bu krizin etkileri büyüdükçe yüzde 5 ve üzeri büyüme tahminlerimizi dünyada yaşanan ikinci ve üçüncü çeyrek süreçlerinde revize etme noktasındayız.

Bu kriz olmasaydı yüzde 5'i tutturacağımız yıl olacaktı. İnşallah pozitif büyümeyle bu yılı kapatacağımız yıl olması için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacağımız yıl olacak. Haziran ve Temmuz ayları ile birlikte ihracatta, ticarette, turizmde, iç piyasa ve iç tüketim noktasında hareketlenmenin yavaş yavaş başlayacağı döneme giriyoruz. Bununla ilgili tüm paydaşlarla yoğun iletişim, taleplerin yoğun şekilde değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı reaksiyon gösterme refleksinin de avantajıyla çok hızlı şeklide sahada normalleşme sürecinin ekonomik adımlarını, bu sürecin dinamik bir şekilde geçeceğinden ümitliyim. Son olarak ülkemizin kıymetli finansal kaynaklarının daha fazla sayıda ihtiyaç sahibinin kullanımına açılması amacıyla düzenleyici kurumumuz BDDK da oldukça önemli adımlar attı. Bu noktada yeni Aktif Rasyosu düzenlemeleri bu soruna kesin bir çözüm buluyor olacaktır. Bankalardan beklentimiz reel sektöre ve hane halklarına kredi kanallarını açık tutmaya devam etmeleridir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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