Son dakika... Sapanca'daki villa tipi otellere tatilci ilgisi
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Son dakika... Sapanca'daki villa tipi otellere tatilci ilgisi

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla tatilciler, kalabalık oteller yerine villa tipi tesislere ilgi gösteriyor.

Son dakika... Sapanca'daki villa tipi otellere tatilci ilgisi
25.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla tatilciler, kalabalık oteller yerine villa tipi tesislere ilgi gösteriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine bir süre ara veren turistik tesislerde normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanmaya başladı. Villa konseptli oteller, tatil planı yapanların öncelikli konaklama tercihleri arasında yer alıyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tabiat ile baş başa, dinlendirici ve huzurlu bir tatil yapmak için çeşitli önlemler alan villa konseptli oteller, misafirlerini ağırlamaya başladı.

"Metropol şehirlerden ilgi fazla"

İlçenin Kırkpınar mevkisinde bulunan butik otelin işletme müdürü Gamze Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 butik tarzı villa, 16 dubleks villa, 5 aile süit ile 2 bungalov ev olarak müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yaklaşık 3 ay ara verdiklerini aktaran Gezgin, normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladıklarını dile getirdi.

Gezgin, tesisi kapatmadan önce dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını ve kapalı kaldıkları sürede detaylı temizlik yaptıklarını ve öngörülen kurallara göre hazırlandıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün uyarı ve genelgelerini takip ederek tesisi bu kurallara uygun hale getirdiklerini vurgulayan Gezgin, "Odalarımız misafir giriş ve çıkışlarında tekrar dezenfekte edilecek. Açık alanlarımızı da sosyal mesafe kuralına göre düzenledik. İlk etapta yüzde 50 dolulukla ilerlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Misafirlerimize hijyenik ortam sağlıyoruz"

Gezgin, normalleşme süreciyle yoğun talep aldıklarını, özellikle İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin bu konuda başı çektiğini ifade etti.

Salgın öncesi dönemde tesislerinin tam doluluk oranıyla hizmet verdiğine işaret eden Gezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde de talep gören bir tesisiz fakat bu süreçte müstakil, villa tarzı ve yeşil alanda bir tesis olduğumuz için talepler arttı. Şu anda kalabalık otellere girmek istemeyen insan profili fazlalaştı. Daha çok butik yerleri tercih edebiliyorlar. Hem orman içinde hem de şehir merkezine yakın olduğumuz için bu tür alanlara tercihlerde artış gördük. Tabii ki büyük otelleri de tercih eden kitleler olacak."

Özellikle hafta sonları daha fazla yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Gezgin, "Tesisimizde her misafirin kendine özel bir alanı bulunuyor. O sebeple hiç çekinmelerine gerek yok. En üst düzey ürünlerle tesisimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. Ozon makineleriyle müşteri giriş ve çıkışlarında hava şartlandırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Misafirlerimize doğayla, çocuk ve aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri hijyenik bir ortam sağlamış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer de normalleşme sürecinde Sapanca'ya yerli turistlerin daha fazla rağbet gösterdiğini söyledi.

Butik oteller, pansiyonlar ve kiralık evlere çok fazla ilgi olduğunu belirten Yılmazer, "Yerli turistler yoğunluk gösteriyor. Arap coğrafyasından turistlerden ise genelde kendi evleri olanlar burada. Daha çok tercih edilen yerler butik oteller, havuzlu villalar ve bu tip konaklama yerleri oluyor. Büyük otellerimizde şu an çok fazla doluluk görülmüyor fakat butik yerlerde yüzde 90'a yakın doluluk var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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