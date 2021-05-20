Son dakika: Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika: Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı Çökertilen hücre sorumlusunun keşif yaptıktan sonra eylem için AK Parti Pendik İlçe merkezine doğru yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör...

Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Çökertilen hücre sorumlusunun keşif yaptıktan sonra eylem için AK Parti Pendik İlçe merkezine doğru yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör örgütü TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML'ye ait bazı hücre evlerini tespit etmiş, dün belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda, örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit'in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait mermi dolu 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlıların sansasyonel eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde AK Parti Pendik İlçe Merkezi'ne yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlılar bölgede incelemeler yapıyor.

Son dakika: Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Sansasyonel eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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