SON DAKİKA: Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı! 22 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır?

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 22 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 22 Ağustos 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 22 Ağustos Pazar Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı! Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Şans Topu çekilişi canlı izle!

Milli Piyango Online 22 Ağustos tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 22 Ağustos 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! Şans Topu çekilişi canlı izle!

22 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İşte şanslı numaralar;

22 Ağustos Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20:00'de açıklandı. Buna göre ... numaraları kazanan numaralar oldu.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NE KADAR?

Şans Topu çekilişi gerçekleşmediği için kazanan ve ödül belli oldu. Buna göre 5+1 bilen 1 kişi 1.461.788,90₺'nin sahibi oldu. 5 bilen 4 kişi ise 8.407,45₺ ikramiye kazandır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.