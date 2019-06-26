Son dakika Şans Topu sonuçları 26 Haziran: İşte bu akşamın şanslı sayıları

Milli Piyango İdaresi, 941. hafta Şans Topu çekilişini yaptı. Canlı yayında yapılan çekilişin mekanı MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğü idi. 26 Haziran Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Noter huzurunda belirlenen Şans Topu sayıları şöyle;

Bu akşam kazandıran sayıları: 1 - 4 - 14 - 29 - 34 + 10

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın sayıları: 15, 16, 17, 27, 28 ve artı 4

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.