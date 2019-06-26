Son dakika Şans Topu sonuçları 26 Haziran: İşte bu akşamın şanslı sayıları
Şans Topu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşambaları düzenlenen Şans Topu 941. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. İki farklı küreden çekilen sayıları ile haftanın şanslı 5+1 sayıları belirlendi. Heyecanla ve merakla beklenen 26 Haziran Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ve detaylar haberimizde.
Milli Piyango İdaresi, 941. hafta Şans Topu çekilişini yaptı. Canlı yayında yapılan çekilişin mekanı MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğü idi. 26 Haziran Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Noter huzurunda belirlenen Şans Topu sayıları şöyle;
Bu akşam kazandıran sayıları: 1 - 4 - 14 - 29 - 34 + 10
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA
GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Haftanın sayıları: 15, 16, 17, 27, 28 ve artı 4
Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.