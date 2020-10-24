Son Dakika | Şanlurfa'da ev yangını
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Son Dakika | Şanlurfa'da ev yangını

24.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:10
Son Dakika | Şanlurfa'da ev yangını

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleymanşah Mahallesi'nde bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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