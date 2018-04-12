Son Dakika! Sanlıurfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi
Son dakika! Şanlıurfa, Akçakale Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından ateş açıldı. Saldırıya anında karşılık verildi, 3 PKK'lı öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
SURİYE TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI
TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı belirtildi.
MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU
Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.