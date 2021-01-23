Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
23.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:34
Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. İlçede cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ