Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

23.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:34

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. İlçede cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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