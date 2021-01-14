Son dakika... Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri ve Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 500 gram esrar, satışa hazır halde bir miktar eroin, uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ile para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan