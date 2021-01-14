Son dakika... Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklama

14.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:21
Son dakika... Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri ve Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 500 gram esrar, satışa hazır halde bir miktar eroin, uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ile para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Şanlıurfa ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:22:30. #1.14#
title