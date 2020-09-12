Son dakika... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den, Rasulayn'da terör saldırısında yaralananlara ziyaret
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Son dakika... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den, Rasulayn'da terör saldırısında yaralananlara ziyaret

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde düzenlenen terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Son dakika... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den, Rasulayn'da terör saldırısında yaralananlara ziyaret
12.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:58

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde düzenlenen terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca bir pasajda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu hafif şekilde yaralanan Suriye vatandaşlarına tedavi gördükleri hastanede ziyaret gerçekleştirdi.

Meydana gelen olayın ardından ilçeye giden Vali Erin, Rasulayn Hastanesinde tedavisi devam eden yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, bölgenin huzurunu kaçırmak isteyen hainlere göz açtırılmayacağını ifade etti.

Hastane ziyaretinin ardından Rasulayn Müşterek Karargah Komutanlığına geçen Erin, burada askeri yetkililer ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

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Kaynak: AA

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