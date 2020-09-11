Son Dakika: ŞANLIURFA 'Torbacı' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede sevk edildi
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Son Dakika: ŞANLIURFA 'Torbacı' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede sevk edildi

Son dakika haberlerine göre 'Torbacı' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede sevk edildiŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

11.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:19

'Torbacı' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede sevk edildi

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 21

şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda dron ve dedektör köpekler kullanıldı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 21 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Haklarında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapılan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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Son Dakika: ŞANLIURFA 'Torbacı' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede sevk edildi

Kaynak: DHA

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