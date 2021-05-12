Son dakika... ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Son dakika... ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yapılan çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Son dakika... ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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