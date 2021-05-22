Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede akraba olduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavga dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin haya hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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