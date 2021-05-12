Son Dakika | ŞANLIURFA NEHRE ATLAYAN SALİH ÖLÜ BULUNDU; KAYBETTİĞİ ANNESİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ
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Son Dakika | ŞANLIURFA NEHRE ATLAYAN SALİH ÖLÜ BULUNDU; KAYBETTİĞİ ANNESİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayan Salih D.'nin (28), 9 gün sonra cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayan Salih D.'nin (28), 9 gün sonra cesedi bulundu. 3 ay önce annesini kaybeden Salih D.'nin evden çıkarken 'Anneme gidiyorum' dediği öğrenildi.

Olay, 3 Mayıs günü Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 ay önce annesini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşayan Salih D., Birecik Köprüsü'nden Fırat Nehri'ne atladı. Salih D.'nin köprüden atladığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler Fırat Nehri'nde arama çalışması başlattı. Dalgıç polislerin arama çalışmalarında 9 gün sonra Salih D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Salih D.'nin sudan çıkarılan cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Salih D.'nin evden çıkarken beraber yaşadığı kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Son Dakika | ŞANLIURFA NEHRE ATLAYAN SALİH ÖLÜ BULUNDU; KAYBETTİĞİ ANNESİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Son Dakika | ŞANLIURFA NEHRE ATLAYAN SALİH ÖLÜ BULUNDU; KAYBETTİĞİ ANNESİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Son Dakika | ŞANLIURFA NEHRE ATLAYAN SALİH ÖLÜ BULUNDU; KAYBETTİĞİ ANNESİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Son Dakika | ŞANLIURFA NEHRE ATLAYAN SALİH ÖLÜ BULUNDU; KAYBETTİĞİ ANNESİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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