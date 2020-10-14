Son dakika: Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
14.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:04
Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü