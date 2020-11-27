Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Kovid-19 denetimleri sürüyor

27.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:51

Caddelerde yürüyen vatandaşlar Polis ekiplerinin sürücüleri kontrol etmesi Pazardaki vatandaşların maske takmaları konusunda uyarılması Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyorKilis'te de Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.

Caddelerde yürüyen vatandaşlar

Polis ekiplerinin sürücüleri kontrol etmesi

Pazardaki vatandaşların maske takmaları konusunda uyarılması Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

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Kilis'te de Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu. Pazar yerlerini de denetleyen ekipler, esnaf ve halktan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.

Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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