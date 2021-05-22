Son dakika... Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Vali Erin olay yerinde

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Devlet Hastanesinde yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü. Daha sonra kaymakamlığa geçen Vali Erin, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile görüşerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Erin, AA muhabirine, akraba 2 aile arasında ev yapımından kaynaklı yaşanan olayın kontrol altına alındığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Vali Erin, 6 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Erin, "Şu anda Siverek Kaymakamlığında güvenlik birimlerinin başındaki arkadaşlarla olayı takip ediyoruz. 3 vatandaşımız maalesef çok gereksiz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu. Bir kez daha bu vesileyle Şanlıurfa'nın bu tür olaylarla anılmaması için bütün devlet görevlileri olarak görevimizin başındayız." dedi.

Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Erin, "Tespitler tamamlandı ve en kısa süre içinde sonuç almayı hedefliyoruz. Kaçabilecekleri, saklanabilecekleri her yerde yeterli güvenlik personeliyle birlikte çalışmalarımız devam ediyor, gün içinde netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı