Son Dakika | Şanlıurfa Hipodromu'nda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Hipodromu'nda atların bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa Hipodromu'nda atların bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Hipodromu'ndaki bir ahırda henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören görevliler, ahırda bulunan 24 atı tahliye etti.

Kısa sürede hipodromu ve çevresini saran dumanlar, zaman zaman içerideki görevlilere ve atlara zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş