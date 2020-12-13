Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı

13.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:19

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 11 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'nın işlek noktalarında polis ekipleri denetim yaptı.

Kentin işlek cadde ve sokakları ile tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde hakim olan sessizlik sürüyor.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri ise, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve alt yapı çalışması yaptı.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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