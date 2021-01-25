Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

25.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:16

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 1 kilo 500 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan A.M. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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