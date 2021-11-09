Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 22'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Kasım tarihleri arasında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 21 kilogram esrar, 8 kilogram skunk maddesi, 600 gram metamfetamin,121 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile 7 bin 455 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'i "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title