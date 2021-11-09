Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Kasım tarihleri arasında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 21 kilogram esrar, 8 kilogram skunk maddesi, 600 gram metamfetamin,121 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile 7 bin 455 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'i "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.