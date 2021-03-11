Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
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Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede

11.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.


Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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