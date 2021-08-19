Son dakika... ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
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Son dakika... ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika... ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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