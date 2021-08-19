Son dakika... ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı