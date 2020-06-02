Son Dakika | Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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Son Dakika | Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı.

Son Dakika | Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
02.06.2020 00:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:41


Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde GAP Bulvarında meydana geldi. 55 EE 163 plakalı otomobil, virajda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönde seyir halinde olan 3 araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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