Son dakika... Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Adana'da tutuklandı
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Son dakika... Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Adana'da tutuklandı

Son dakika... Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Adana'da tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu, Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu, Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK elebaşılarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan İ.K'nin dizüstü bilgisayarındaki silinen veriler arasında bazı örgüt mensuplarına ait fotoğraflara ulaştı.

Ekip, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde asayiş biriminde faaliyet gösteren Ahmed R'nin (44) Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Polislerin düzenlediği operasyonla Ahmed R. yakalanıp Adana'ya götürüldü.

Ahmed R'nin, 2014'te örgüte katıldığı, uzun namlulu silah kullanımı ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen YPG/PKK mensubu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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