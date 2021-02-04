Son dakika! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

04.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:26
Son dakika! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aligör Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yaptığı aramada, 650 gram eroin ele geçirdi.

Araç içerisindeki İ.K. (38) ve İ.Y. (29) ile şüphelilere eroini temin eden M.A. gözaltına alındı.

M.A'nın, 2017'de Tuzeken Mahallesi'ndeki arazide poşete sarılı vaziyette toprağa gömülü olarak ele geçirilen 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde, 5 uzun namlulu silah şarjörü ve 37 merminin zanlısı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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